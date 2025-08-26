GRABADO el 26-08-2025

¿Qué significa para Venezuela que Maduro sea visto como terrorista? RADAR24

El régimen de NicolásMaduro enfrenta un nuevo giro internacional tras ser señalado como narcoterrorista por parte de EstadosUnidos. Esta decisión no solo lo equipara con grupos extremistas de Medio Oriente, sino que también abre la puerta a posibles operaciones militares, capturas y bombardeos fuera del territorio norteamericano.



En este video analizamos qué significa esta declaración para Venezuela, cuáles son las diferencias con el caso de Noriega en Panamá y por qué países como Paraguay y Ecuador también han reconocido al Cártel de los Soles como grupo terrorista.



¿Estamos frente a un preludio de intervención militar? ¿Podría EE.UU. capturar a Maduro con apoyo de la oposición venezolana? Descubre las claves políticas, legales y diplomáticas detrás de este escenario que podría cambiar el rumbo de la región.



noticiashoy breakingnews internacionales Venezuela NicolásMaduro EstadosUnidos CártelDeLosSoles narcoterrorismo intervenciónmilitar Latinoamérica



¿Quieres entender el mundo sin ruido?

Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.



GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.



Síguenos en nuestras redes sociales:



Web oficial: https://gestion.pe/mundo/

LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0

X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9

TikTok: http://bit.ly/4evB6TO



declarar narcoterrorista a Maduro

qué significa narcoterrorista

intervención militar en Venezuela

EE.UU. acusa a Maduro

cártel de los soles Venezuela

paraguay declara grupo terrorista

ecuador apoyo contra Maduro

captura de Nicolás Maduro

noriega y maduro comparaciones

operación militar en Caracas

futuro de la oposición venezolana

Edmundo González y Maduro

María Corina Machado declaraciones

bombardeos en Venezuela rumores

50 millones por Maduro

narcoterrorismo en América Latina

Estados Unidos y Venezuela conflicto

crisis política en Caracas

legalidad de intervención extranjera

qué pasará en Venezuela 2025

Desde Diario Gestión

VINCULAN AL CARTEL DE LOS SOLES CON CAMPAÑA DE GUSTAVO PETRO RADAR24.

Noticias del 26 de agosto: MADURO ACTIVA TODAS LAS FUERZAS DE DEFENSA EN VENEZUELA Noticiero.

¿Qué significa para Venezuela que Maduro sea visto como terrorista? RADAR24.

¿Por qué el Gobierno de TRUMP busca deportar a KILMAR ÁBREGO a Uganda? Gestión.

Noticias del 25 de agosto: CHICAGO DICE NO A MILITARIZACIÓN DE TRUMP Noticiero.

¿QUÉ CONSECUENCIAS TENDRÍA UNA ACCIÓN MILITAR DE EE.UU. EN VENEZUELA? RADAR24.

Noticias del 25 de agosto: MADURO ORDENA NUEVA JORNADA DE ALISTAMIENTO DE MILICIANOS Noticiero.

Ataque israelí en hospital Nasser de Gaza deja rescatistas y periodistas muertos Gestión.

Israel bombardea una base militar donde está el palacio presidencial de Yemen Gestión.

Ataques en Yemen: Israel apunta a instalaciones militares de rebeldes hutíes Gestión.

Alistamiento masivo en Venezuela: ¿se prepara el país para invasión de EE.UU.? Gestión.

Noticias del 24 de agosto: COLOMBIA DETRÁS DE IVÁN MORDISCO, PELIGROSO GUERRILLERO Noticiero.

¿Puede Venezuela DEFENDERSE de un ataque extranjero? Gestión.

Experto en DEFENSA y ESTRATEGIA NAVAL explica qué busca EE.UU. al enviar BUQUES a Venezuela.

BUKELE endurece la educación en EL SALVADOR y aplica orden MILITAR en COLEGIOS Gestión.

Además hoy día 27 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Gestión

Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.