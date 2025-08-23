GRABADO el 23-08-2025

¿Puede Venezuela DEFENDERSE de un ataque extranjero? Gestión

En este video analizamos la capacidadmilitar real de Venezuela: tropas, tanques, aviones, helicópteros y buques de guerra. Según el ranking de GlobalFirepower, Venezuela ocupa el puesto 50 entre 145 países, lo que revela un poder intermedio pero con retos críticos. ¿Cuántos soldados activos tiene? ¿Qué tipo de armamento utiliza? ¿Está su tecnología actualizada o depende de aliados como Rusia? Aquí te damos todos los datos. Pero también mostramos sus debilidades: mantenimiento limitado, sanciones, y una flota naval reducida. Quédate hasta el final para entender si Venezuela2025 puede resistir una ofensiva real.



noticiashoy breakingnews militar Venezuela2025 capacidadmilitar ejército tanques aviones GlobalFirepower



