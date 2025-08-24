GRABADO el 24-08-2025

Ataques en Yemen: Israel apunta a instalaciones militares de rebeldes hutíes Gestión

Los bombardeos israelíes golpearon la capital de Yemen, Saná, controlada por los rebeldes hutíes, dejando al menos dos muertos y más de 30 heridos. El ejército de Israel informó que atacó infraestructuras militares, incluidas zonas cercanas al palacio presidencial y una instalación de combustible.



Esto ocurrió después de que los hutíes lanzaran un misil hacia Israel, que según las autoridades se desintegró en el aire. Los hutíes, aliados de Irán y parte de un eje con Hezbolá y Hamás, han intensificado sus ataques desde el inicio de la guerra en Gaza en 2023.



