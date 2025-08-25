¿Por qué el Gobierno de TRUMP busca deportar a KILMAR ÁBREGO a Uganda? Gestión
El Gobierno de Trump ha anunciado su intención de deportar a KilmarÁbregoGarcía a Uganda, un país con el que no tiene vínculos y donde podría enfrentar riesgos de persecución o tortura. Este controvertido caso se produce tras su deportación errónea a El Salvador y su posterior retorno ordenado por el Tribunal Supremo. ¿Se trata de un intento de coacción para aceptar un acuerdo legal y así evitar ser enviado a Costa Rica o es una maniobra política para criminalizarlo injustamente? En este video examinamos el análisis jurídico, la posición de su defensa y las implicaciones para los derechos humanos bajo un Gobierno migratorio criticado internacionalmente
deportación derechoshumanos inmigración políticaestadounidense ice Uganda
