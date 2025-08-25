GRABADO el 25-08-2025

Noticias del 25 de agosto: MADURO ORDENA NUEVA JORNADA DE ALISTAMIENTO DE MILICIANOS

En Venezuela, el presidente NicolásMaduro anunció una nueva jornada de alistamiento de milicianos para este fin de semana, tras asegurar que los centros de registro fueron desbordados por la asistencia masiva de ciudadanos. La medida llega en medio de crecientes tensiones con EEUU, que ha movilizado buques de guerra, un submarino nuclear y 4.000 marinos hacia el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico, lo que muchos analistas interpretan como un pulso geopolítico directo contra Caracas.



En la FranjadeGaza, la violencia se intensifica tras un bombardeo de Israel contra el hospital Nasser, en Jan Yunis, que dejó al menos 20 muertos, incluyendo cinco periodistas de Reuters, AlJazeera y AP. Las imágenes de rescatistas y funerales inmediatos han generado conmoción internacional y críticas a Tel Aviv, que asegura que el ataque tenía objetivos militares. La DefensaCivil de Gaza confirmó la magnitud de la tragedia, mientras organizaciones internacionales piden una investigación urgente por los daños contra la población civil y la prensa.



En EstadosUnidos, el caso del migrante Kilmar Ábrego da un nuevo giro. Tras haber sido liberado por orden judicial, volvió a ser detenido en Maryland y enfrenta un proceso de deportación a Uganda, un país al que no tiene vínculos familiares directos. Ábrego se convirtió en un símbolo del debate sobre la política migratoria de Trump y ahora su situación despierta dudas sobre la legalidad de las decisiones del DepartamentoDeSeguridadNacional. Su esposa estadounidense y su comunidad han pedido apoyo internacional para frenar esta medida.



Finalmente, en Vietnam, el tifón Kajiki obligó a las autoridades a poner en marcha un plan de evacuación masiva que incluye a más de 500.000 personas. La tormenta, con vientos de hasta 166 kilómetros por hora, amenaza a las provincias de Quang Tri y Thanh Hoa, y podría causar graves inundaciones y tormentas eléctricas también en Hanói. El gobierno calificó a Kajiki como muy fuerte y peligroso, instando a la población a no salir de sus hogares para reducir los riesgos. La región se mantiene en alerta máxima ante la posibilidad de desastres naturales.



