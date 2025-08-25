GRABADO el 25-08-2025

¿QUÉ CONSECUENCIAS TENDRÍA UNA ACCIÓN MILITAR DE EE.UU. EN VENEZUELA? RADAR24

Qué consecuencias tendría una acciónmilitar de EEUU en Venezuela: desde las posibles repercusiones geopolíticas en América Latina hasta el impacto económico, diplomático y humanitario. ¿Podría desencadenarse un conflicto regional o una crisis internacional? Hoy en Radar24 analizamos los escenarios militares, respuesta de potencias globales, efecto en el precio del petróleo y la estabilidad interna venezolana. ¿Qué riesgos existen para la población civil y cómo se posicionarían organismos como la OEA y la ONU?



00:00 Presencia militar de EE.UU. en el Caribe



06:50 Lecciones de Panamá y paralelos con Venezuela



13:50 Acusaciones de narcotráfico y el Cartel de los Soles



19:27 Movimientos internos de Maduro y medidas de seguridad



31:10 Apoyos internacionales y riesgo de intervención



GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol



Desde Diario Gestión

