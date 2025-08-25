¿QUÉ CONSECUENCIAS TENDRÍA UNA ACCIÓN MILITAR DE EE.UU. EN VENEZUELA? RADAR24
Qué consecuencias tendría una acciónmilitar de EEUU en Venezuela: desde las posibles repercusiones geopolíticas en América Latina hasta el impacto económico, diplomático y humanitario. ¿Podría desencadenarse un conflicto regional o una crisis internacional? Hoy en Radar24 analizamos los escenarios militares, respuesta de potencias globales, efecto en el precio del petróleo y la estabilidad interna venezolana. ¿Qué riesgos existen para la población civil y cómo se posicionarían organismos como la OEA y la ONU?
noticiashoy breakingnews geopolítica Venezuela EEUU conflicto acciónmilitar AméricaLatina petróleo onu
00:00 Presencia militar de EE.UU. en el Caribe
06:50 Lecciones de Panamá y paralelos con Venezuela
13:50 Acusaciones de narcotráfico y el Cartel de los Soles
19:27 Movimientos internos de Maduro y medidas de seguridad
31:10 Apoyos internacionales y riesgo de intervención
¿Quieres entender el mundo sin ruido?
Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.
GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol
Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.
Síguenos en nuestras redes sociales:
Web oficial: https://gestion.pe/mundo/
LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0
X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9
TikTok: http://bit.ly/4evB6TO
acción militar EEUU
intervención estadounidense
crisis Venezuela
riesgo bélico Latinoamérica
política exterior EE.UU.
geopolítica regional
impacto económico Venezuela
crisis humanitaria
respuesta internacional
armas y diplomacia
precio del petróleo
estabilidad política
respuesta de la ONU
tensión militar regional
seguridad hemisférica
potencias globales
derechos humanos Venezuela
opinión pública internacional
amenaza militar
escenarios de conflicto
Desde Diario Gestión
¿QUÉ CONSECUENCIAS TENDRÍA UNA ACCIÓN MILITAR DE EE.UU. EN VENEZUELA? RADAR24.
Noticias del 25 de agosto: MADURO ORDENA NUEVA JORNADA DE ALISTAMIENTO DE MILICIANOS Noticiero.
Ataque israelí en hospital Nasser de Gaza deja rescatistas y periodistas muertos Gestión.
Israel bombardea una base militar donde está el palacio presidencial de Yemen Gestión.
Ataques en Yemen: Israel apunta a instalaciones militares de rebeldes hutíes Gestión.
Alistamiento masivo en Venezuela: ¿se prepara el país para invasión de EE.UU.? Gestión.
Noticias del 24 de agosto: COLOMBIA DETRÁS DE IVÁN MORDISCO, PELIGROSO GUERRILLERO Noticiero.
¿Puede Venezuela DEFENDERSE de un ataque extranjero? Gestión.
Experto en DEFENSA y ESTRATEGIA NAVAL explica qué busca EE.UU. al enviar BUQUES a Venezuela.
BUKELE endurece la educación en EL SALVADOR y aplica orden MILITAR en COLEGIOS Gestión.
Noticias del 23 de agosto: MADURO DENUNCIA DESPLIEGUE MILITAR DE EEUU Noticiero Gestión.
COLOMBIA: Capturan al hermano de IVÁN MORDISCO, jefe de disidencias de las FARC Gestión.
Noticias del 22 de agosto: ESCALADA VIOLENTA SACUDE COLOMBIA / MADURO ACTIVA MILICIAS Noticiero.
QUÉ SIGNIFICAN LOS ATAQUES EN COLOMBIA Y POR QUÉ PETRO ACUSA A DISIDENCIAS DE LAS FARC RADAR24.
Noticias del 22 de agosto: MADURO LLAMA A ALISTAMIENTO NACIONAL POR AMENAZAS DE EEUU Noticiero.
Además hoy día 25 de Agosto en el calendario del Perú.
Diario Gestión
Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.