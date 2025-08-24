Noticias del 24 de agosto: COLOMBIA DETRÁS DE IVÁN MORDISCO, PELIGROSO GUERRILLERO Noticiero
Estas son las cinco noticias más impactantes de este 24 de agosto de 2025. Iniciamos en Colombia, donde las autoridades capturaron a aliasMonoLuis, hermano del líder guerrillero IvánMordisco. Su detención representa un duro golpe para el EstadoMayorCentral, grupo que opera al margen del acuerdo de paz de 2016 y que estaría detrás del reciente atentado con coche bomba en Cali.
En EstadosUnidos, KilmarAbrego fue liberado por orden judicial tras ser deportado por error al CECOT, la megaprisión de ElSalvador. Aunque logró reencontrarse con su familia en Maryland, el caso aún no se cierra: el gobierno estadounidense intenta deportarlo a Uganda, tras alegar un supuesto acuerdo migratorio bilateral.
Desde Texas, el Congreso estatal aprobó un nuevo mapaelectoral impulsado por el expresidente DonaldTrump, con el objetivo de garantizar una mayoría republicana en las elecciones legislativas de 2026. La estrategia, conocida como gerrymandering, ha sido replicada por los demócratas en California, intensificando la polarización política.
En la península de Corea, crece la tensión militar. CoreadelNorte denunció disparos de advertencia surcoreanos tras una incursión menor de sus tropas en la ZonaDesmilitarizada. El nuevo presidente surcoreano, LeeJaeMyung, enfrenta su primer reto internacional en medio de una gira diplomática por Japón y Washington.
Finalmente, en España, las autoridades ven más cerca el fin de los devastadores incendiosforestales que afectaron a regiones como Galicia, CastillayLeón y Extremadura. Más de 350.000 hectáreas fueron arrasadas y cientos de personas evacuadas. Aunque se ha logrado estabilizar algunos focos, la emergencia continúa y el riesgo persiste.
