VINCULAN AL CARTEL DE LOS SOLES CON CAMPAÑA DE GUSTAVO PETRO RADAR24
El CarteldelosSoles habría financiado la campaña de Petro, según analistas que advierten sobre posibles redes de corrupción e influencias ilícitas en el panorama político. En este programa exploramos qué evidencias se han señalado, qué implicaciones tiene para la transparencia electoral, y cómo podrían reaccionar los partidos en Colombia. ¿Es esta acusación veraz o parte de una estrategia de desprestigio? Todo el análisis detallado sobre esta controversia, sus posibles consecuencias y el contexto jurídico e institucional en juego.
noticiashoy breakingnews Colombia corrupción campañaPolítica análisisPolítico CarteldelosSoles Petro financiamientoIlegal escándalopolítico
¿Quieres entender el mundo sin ruido?
Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.
GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol
Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.
Síguenos en nuestras redes sociales:
Web oficial: https://gestion.pe/mundo/
LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0
X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9
TikTok: http://bit.ly/4evB6TO
Cartel de los Soles
financiamiento campaña Petro
corrupción política Colombia
analistas advierten financiamiento ilícito
escándalo electoral Colombia
vínculo Petro Cartel de los Soles
campaña política financiamiento ilegal
denuncias contra Petro
transparencia electoral en Colombia
redes ilícitas financiación política
apariciones del Cartel de los Soles en política
influencia del crimen organizado en elecciones
investigación sobre campaña Petro
polémica financiamiento política Colombia
consecuencias legales de financiamiento ilegal
opiniones expertas financiamiento campaña Petro
caso Petro Corrupción
alerta ética política en Colombia
impacto político acusaciones contra Petro
respuesta pública ante acusaciones financiamiento
Desde Diario Gestión
VINCULAN AL CARTEL DE LOS SOLES CON CAMPAÑA DE GUSTAVO PETRO RADAR24.
Noticias del 26 de agosto: MADURO ACTIVA TODAS LAS FUERZAS DE DEFENSA EN VENEZUELA Noticiero.
¿Qué significa para Venezuela que Maduro sea visto como terrorista? RADAR24.
¿Por qué el Gobierno de TRUMP busca deportar a KILMAR ÁBREGO a Uganda? Gestión.
Noticias del 25 de agosto: CHICAGO DICE NO A MILITARIZACIÓN DE TRUMP Noticiero.
¿QUÉ CONSECUENCIAS TENDRÍA UNA ACCIÓN MILITAR DE EE.UU. EN VENEZUELA? RADAR24.
Noticias del 25 de agosto: MADURO ORDENA NUEVA JORNADA DE ALISTAMIENTO DE MILICIANOS Noticiero.
Ataque israelí en hospital Nasser de Gaza deja rescatistas y periodistas muertos Gestión.
Israel bombardea una base militar donde está el palacio presidencial de Yemen Gestión.
Ataques en Yemen: Israel apunta a instalaciones militares de rebeldes hutíes Gestión.
Alistamiento masivo en Venezuela: ¿se prepara el país para invasión de EE.UU.? Gestión.
Noticias del 24 de agosto: COLOMBIA DETRÁS DE IVÁN MORDISCO, PELIGROSO GUERRILLERO Noticiero.
¿Puede Venezuela DEFENDERSE de un ataque extranjero? Gestión.
Experto en DEFENSA y ESTRATEGIA NAVAL explica qué busca EE.UU. al enviar BUQUES a Venezuela.
BUKELE endurece la educación en EL SALVADOR y aplica orden MILITAR en COLEGIOS Gestión.
Además hoy día 27 de Agosto en el calendario del Perú.
Diario Gestión
Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.