Israel bombardea una base militar donde está el palacio presidencial de Yemen Gestión
El Ejército israelí bombardeó este domingo un complejo militar, dos plantas eléctricas y un almacén de combustible en Saná, la capital de Yemen, supuestamente utilizados para actividades militares por los rebeldes hutíes, que controlan la ciudad. "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."
