GRABADO el 26-08-2025

Noticias del 26 de agosto: EE.UU. MANDA MÁS BUQUES, MADURO PIDE AYUDA A LA ONU Noticiero

Estados Unidos intensifica su presencia naval en el Caribe y despliega más buques cercano a las costas de Venezuela, mientras el presidente Nicolás Maduro recurre a la ONU exigiendo su intervención urgente. Esta escalada agrava las tensiones diplomáticas entre ambos países, en un contexto ya marcado por acusaciones de injerencia, sanciones unilaterales y discursos cruzados de carácter criminal e ilegal.



Maduro describe el despliegue como un plan de intimidación destinado a forzar un cambio de régimen, argumentando que representa una violación grave al derecho internacional. En su mensaje a la comunidad internacional, solicita a Naciones Unidas que convoque evaluaciones sobre respeto a la soberanía y garantice que el principio de no intervención prevalezca ante estas acciones coercitivas.



La situación entre movimientos militares y apelaciones diplomáticas cobra urgencia global. Para quienes siguen el devenir político y los conflictos geopolíticos en Latinoamérica, esta transmisión del poder naval estadounidense y la solicitud de Caracas a la ONU consolidan un frente que podría alterar el equilibrio de seguridad regional.



Venezuela Maduro EEUU ONU Caribe Buques PolíticaInternacional Soberanía Injerencia Noticias



despliegue naval de eeuu en venezuela

nicolás maduro pide ayuda a la onu

buques de guerra en el caribe

tensión diplomática venezuela estados unidos

crisis política en venezuela 2025

soberanía y derecho internacional

intervención de la onu en américa latina

conflicto eeuu venezuela hoy

maduro denuncia injerencia extranjera

operación militar de eeuu en el caribe

cambio de régimen en venezuela

alerta internacional por venezuela

guerra fría en américa latina

acusaciones de narcotráfico a maduro

cartel de los soles y eeuu

respuesta de naciones unidas a maduro

conflicto geopolítico en el caribe

tensiones militares venezuela caribe

sanciones y bloqueo a venezuela

últimas noticias de venezuela hoy







¿Quieres entender el mundo sin ruido?

Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.



GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.



Síguenos en nuestras redes sociales:



Web oficial: https://gestion.pe/mundo/

LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0

X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9

TikTok: http://bit.ly/4evB6TO

Desde Diario Gestión

Así son los BUQUES de GUERRA de EEUU que navegan rumbo a las costas de Venezuela Gestión.

VENEZUELA ordena patrullaje con BUQUES y DRONES ante llegada de barcos de EEUU a sus costas Gestión.

Noticias del 26 de agosto: EE.UU. MANDA MÁS BUQUES, MADURO PIDE AYUDA A LA ONU Noticiero.

¿Qué tan cerca está la traición dentro del círculo de Maduro? RADAR24.

CARTEL DE SOLES HABRÍA FINANCIADO CAMPAÑA DE GUSTAVO PETRO, SEGÚN ANALISTAS RADAR24.

Noticias del 26 de agosto: MADURO ACTIVA TODAS LAS FUERZAS DE DEFENSA EN VENEZUELA Noticiero.

¿Qué significa para Venezuela que Maduro sea visto como terrorista? RADAR24.

¿Por qué el Gobierno de TRUMP busca deportar a KILMAR ÁBREGO a Uganda? Gestión.

Noticias del 25 de agosto: CHICAGO DICE NO A MILITARIZACIÓN DE TRUMP Noticiero.

¿QUÉ CONSECUENCIAS TENDRÍA UNA ACCIÓN MILITAR DE EE.UU. EN VENEZUELA? RADAR24.

Noticias del 25 de agosto: MADURO ORDENA NUEVA JORNADA DE ALISTAMIENTO DE MILICIANOS Noticiero.

Ataque israelí en hospital Nasser de Gaza deja rescatistas y periodistas muertos Gestión.

Israel bombardea una base militar donde está el palacio presidencial de Yemen Gestión.

Ataques en Yemen: Israel apunta a instalaciones militares de rebeldes hutíes Gestión.

Alistamiento masivo en Venezuela: ¿se prepara el país para invasión de EE.UU.? Gestión.

Además hoy día 27 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Gestión

Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.