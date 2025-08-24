Alistamiento masivo en Venezuela: ¿se prepara el país para invasión de EE.UU.? Gestión
Miles de venezolanos se inscribieron en la MiliciaBolivariana tras el llamado del presidente NicolásMaduro, quien denunció el despliegue militar de EstadosUnidos en el Caribe como un plan inmoral, criminal e ilegal que busca un cambio de régimen.
Washington asegura que los destructores lanzamisiles enviados cumplen tareas contra el narcotráfico, mientras aumenta la recompensa contra Maduro y se le acusa de liderar el llamado Cartel de los Soles. La oposición rechaza el alistamiento, pero Maduro asegura que la FuerzaArmada está lista para defender la patria.
Desde Diario Gestión
