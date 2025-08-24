GRABADO el 24-08-2025

Alistamiento masivo en Venezuela: ¿se prepara el país para invasión de EE.UU.? Gestión

Miles de venezolanos se inscribieron en la MiliciaBolivariana tras el llamado del presidente NicolásMaduro, quien denunció el despliegue militar de EstadosUnidos en el Caribe como un plan inmoral, criminal e ilegal que busca un cambio de régimen.



Washington asegura que los destructores lanzamisiles enviados cumplen tareas contra el narcotráfico, mientras aumenta la recompensa contra Maduro y se le acusa de liderar el llamado Cartel de los Soles. La oposición rechaza el alistamiento, pero Maduro asegura que la FuerzaArmada está lista para defender la patria.



¿Quieres entender el mundo sin ruido?

Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.



GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.



Síguenos en nuestras redes sociales:



Web oficial: https://gestion.pe/mundo/

LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0

X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9

TikTok: http://bit.ly/4evB6TO



alistamiento militar en venezuela

maduro llama a la milicia bolivariana

venezuela vs estados unidos 2025

eventual invasión estadounidense venezuela

destructores estadounidenses caribe

cambio de régimen venezuela

cartel de los soles acusación

maduro denuncia plan inmoral

milicia bolivariana 4,5 millones

recompensa contra nicolás maduro

ejército venezolano en alerta

padrino lópez defensa patria

oposición rechaza alistamiento militar

milicia ideológica venezuela

amenaza militar en caribe

alistamiento masivo en venezuela

maduro vs trump tensiones

venezuela noticias hoy

crisis militar caribe

ciudadanos se alistan defensa patria

Desde Diario Gestión

Ataques en Yemen: Israel apunta a instalaciones militares de rebeldes hutíes Gestión.

Alistamiento masivo en Venezuela: ¿se prepara el país para invasión de EE.UU.? Gestión.

Noticias del 24 de agosto: COLOMBIA DETRÁS DE IVÁN MORDISCO, PELIGROSO GUERRILLERO Noticiero.

¿Puede Venezuela DEFENDERSE de un ataque extranjero? Gestión.

Experto en DEFENSA y ESTRATEGIA NAVAL explica qué busca EE.UU. al enviar BUQUES a Venezuela.

BUKELE endurece la educación en EL SALVADOR y aplica orden MILITAR en COLEGIOS Gestión.

Noticias del 23 de agosto: MADURO DENUNCIA DESPLIEGUE MILITAR DE EEUU Noticiero Gestión.

COLOMBIA: Capturan al hermano de IVÁN MORDISCO, jefe de disidencias de las FARC Gestión.

Noticias del 22 de agosto: ESCALADA VIOLENTA SACUDE COLOMBIA / MADURO ACTIVA MILICIAS Noticiero.

QUÉ SIGNIFICAN LOS ATAQUES EN COLOMBIA Y POR QUÉ PETRO ACUSA A DISIDENCIAS DE LAS FARC RADAR24.

Noticias del 22 de agosto: MADURO LLAMA A ALISTAMIENTO NACIONAL POR AMENAZAS DE EEUU Noticiero.

TERREMOTO de 7.5 en CHILE sacude ANTÁRTICA: alerta de TSUNAMI fue descartada Gestión.

ONU declara la HAMBRUNA en GAZA y acusa a ISRAEL de obstruir ayuda humanitaria Gestión.

LOÚLTIMO Atentado en CALI con CARRO BOMBA deja muertos y decenas de heridos Gestión.

Noticias del 21 de agosto: MADURO ADVIERTE CÁRCEL POR INGRESO SIN PERMISO A VENEZUELA Noticiero.

Además hoy día 25 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Gestión

Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.