GRABADO el 26-08-2025

¿Qué tan cerca está la traición dentro del círculo de Maduro? RADAR24

Según el analista político venezolano Luis Nunes, Nicolás Maduro ya no duerme en el Palacio de Miraflores y ha optado por refugiarse en un búnker dentro de FuerteTiuna, temiendo una posible traición desde su propio círculo cercano. La recompensa de 50 millones de dólares por su captura, sumada al despliegue militar de EstadosUnidos en el Caribe, ha incrementado la paranoia en el régimen.



Por qué Maduro habría abandonado la casa presidencial y desde cuando, cómo funcionan sus medidas de seguridad, qué papel juega el CártelDeLosSoles en el tráfico de drogas hacia EE.UU. y por qué se compara su situación con la de Manuel Antonio Noriega y Alberto Fujimori. ¿Es este el preludio de una operación militar extranjera? ¿Podría el miedo interno acelerar el fin del régimen en Venezuela?



noticiashoy breakingnews internacionales Venezuela NicolásMaduro FuerteTiuna Miraflores CártelDeLosSoles narcoterrorismo EstadosUnidos



Desde Diario Gestión

