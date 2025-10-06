Panorama Macroeconómico 2025
En este evento, organizado por RIMAC y SEMANAeconómica, se reunió a empresarios, ejecutivos e inversionistas para analizar los desafíos que planteará la incertidumbre política durante el próximo proceso electoral y los efectos que pueden desencadenar en el ámbito económico.
El foro se realizó en Arequipa y contó con la participación de Alonso Segura, Presidente del Consejo Fiscal, y Augusto Rodriguez, Vicepresidente Ejecutivo de Inversiones de RÍMAC, quienes resaltaron la relevancia de mantener la solidez de los motores económicos e impulsar el potencial de inversión en el 2026.
