GRABADO el 03-10-2025

Claro empresas y Radware destacan el rol de la ciberseguridad en las empresas

En un entorno donde las amenazas digitales crecen y se vuelven cada vez más sofisticadas, la ciberseguridad deja de ser una opción para convertirse en una necesidad crítica para las operaciones corporativas. En el marco de PERUMIN 2025, Claro Empresas, en alianza con Radware, presentó su propuesta para proteger a las organizaciones frente a ciberataques.





Descubre cómo Claro Empresas está trabajando para fortalecer la protección del entorno digital empresarial.



Servicios de Ciberseguridad válidos para clientes RUC 20. Sujetos a evaluación crediticia, cobertura y requerimientos técnicos. Conoce condiciones y restricciones en claro.pe/ciberseguridad

Desde Semanaeconomica

