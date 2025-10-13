GRABADO el 13-10-2025

Los clientes más leales de RIMAC Seguros

BrandedContent RIMAC Seguros celebró la confianza construida junto a sus clientes más leales. Durante la ceremonia Nuestros clientes más leales, la compañía reconoció a las empresas que los han acompañado por más de una década, con quienes han fortalecido relaciones basadas en el compromiso y la colaboración.



Revive los mejores momentos del evento en este video.

Desde Semanaeconomica

Red Hat Summit Connect Lima: el futuro de la IA empresarial.

Los clientes más leales de RIMAC Seguros.

Revive los 40 años de SEMANAeconómica.

AI Tech Sessions 2: Dejando los chatbos en el pasado.

Cocktail VIP Lexus en Miraflores.

Panorama Macroeconómico 2025: A un año de las elecciones.

Claro empresas y Radware destacan el rol de la ciberseguridad en las empresas.

Geely: "Alcanzamos el primer puesto en la venta de camionetas chinas en Perú".

Inauguración Lexus Store Miraflores 2025.

30 años del Instituto para la Calidad PUCP.

Universidad Norbert Wiener: "Educación de clase mundial, 100 online y flexible".

Empresas Sostenibles: Construyendo un nuevo motor para los negocios.

UPC: El verdadero liderazgo inspira, conecta y multiplica el impacto.

Pacífico Business School: Nuestro compromiso es formar líderes con propósito.

ESG 2030: La evolución de la hoja de ruta corporativa Roundtable.

Además hoy día 17 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Semanaeconomica

Todos los videos desde Semanaeconomica en Youtube.