Los clientes más leales de RIMAC Seguros

BrandedContent RIMAC Seguros celebró la confianza construida junto a sus clientes más leales. Durante la ceremonia Nuestros clientes más leales, la compañía reconoció a las empresas que los han acompañado por más de una década, con quienes han fortalecido relaciones basadas en el compromiso y la colaboración.

Revive los mejores momentos del evento en este video.

Red Hat Summit Connect Lima: el futuro de la IA empresarial.

Los clientes más leales de RIMAC Seguros.

Revive los 40 años de SEMANAeconómica.

AI Tech Sessions 2: Dejando los chatbos en el pasado.

Cocktail VIP Lexus en Miraflores.

Panorama Macroeconómico 2025: A un año de las elecciones.

Claro empresas y Radware destacan el rol de la ciberseguridad en las empresas.

Geely: "Alcanzamos el primer puesto en la venta de camionetas chinas en Perú".

Inauguración Lexus Store Miraflores 2025.

30 años del Instituto para la Calidad PUCP.

Universidad Norbert Wiener: "Educación de clase mundial, 100 online y flexible".

Empresas Sostenibles: Construyendo un nuevo motor para los negocios.

UPC: El verdadero liderazgo inspira, conecta y multiplica el impacto.

Pacífico Business School: Nuestro compromiso es formar líderes con propósito.

ESG 2030: La evolución de la hoja de ruta corporativa Roundtable.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Creación del distrito de Casca (Mariscal Luzuriaga)

Creación del distrito de Casca (Mariscal Luzuriaga)

Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza

Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Semana de la Inclusión Social

Semana de la Inclusión Social

Terremoto de Lima - 1966

Terremoto de Lima - 1966

