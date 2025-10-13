Los clientes más leales de RIMAC Seguros
BrandedContent RIMAC Seguros celebró la confianza construida junto a sus clientes más leales. Durante la ceremonia Nuestros clientes más leales, la compañía reconoció a las empresas que los han acompañado por más de una década, con quienes han fortalecido relaciones basadas en el compromiso y la colaboración.
Revive los mejores momentos del evento en este video.
Desde Semanaeconomica
Red Hat Summit Connect Lima: el futuro de la IA empresarial.
Los clientes más leales de RIMAC Seguros.
Revive los 40 años de SEMANAeconómica.
AI Tech Sessions 2: Dejando los chatbos en el pasado.
Cocktail VIP Lexus en Miraflores.
Panorama Macroeconómico 2025: A un año de las elecciones.
Claro empresas y Radware destacan el rol de la ciberseguridad en las empresas.
Geely: "Alcanzamos el primer puesto en la venta de camionetas chinas en Perú".
Inauguración Lexus Store Miraflores 2025.
30 años del Instituto para la Calidad PUCP.
Universidad Norbert Wiener: "Educación de clase mundial, 100 online y flexible".
Empresas Sostenibles: Construyendo un nuevo motor para los negocios.
UPC: El verdadero liderazgo inspira, conecta y multiplica el impacto.
Pacífico Business School: Nuestro compromiso es formar líderes con propósito.
ESG 2030: La evolución de la hoja de ruta corporativa Roundtable.
Además hoy día 17 de Octubre en el calendario del Perú.
Semanaeconomica
Todos los videos desde Semanaeconomica en Youtube.