GRABADO el 02-10-2025

Inauguración Lexus Store Miraflores 2025

Lexus abrió las puertas de su nueva tienda en Miraflores, un espacio diseñado para estar más cerca de sus clientes y ofrecer una experiencia única en cada visita. Bajo la filosofía japonesa de Omotenashi, este local combina innovación digital, un servicio post-venta completo, salas de coworking para quienes desean trabajar mientras esperan y un beneficio exclusivo de lavado semanal sin costo. Con esta apertura, la marca refuerza su compromiso de crecer en el mercado peruano y de brindar un servicio que combina lujo, cercanía y hospitalidad.

