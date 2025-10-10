Revive los 40 años de SEMANAeconómica
SEMANAeconómica celebró sus 40 años con un cóctel en Casa Prado que reunió a líderes empresariales, autoridades y ejecutivos de las principales organizaciones del país, en una velada que conmemoró cuatro décadas de trayectoria como el medio económico y empresarial de referencia en el Perú. El evento reafirmó el compromiso del medio con un periodismo independiente, riguroso y de calidad, y fue posible gracias al valioso apoyo de Entel, Scotiabank, Engie, Ford, Gloria, Repsol, Backus y Rimac, empresas que acompañaron esta celebración y que, al igual que SEMANAeconómica, apuestan por el desarrollo y futuro del país
