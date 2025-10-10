GRABADO el 10-10-2025

Revive los 40 años de SEMANAeconómica

SEMANAeconómica celebró sus 40 años con un cóctel en Casa Prado que reunió a líderes empresariales, autoridades y ejecutivos de las principales organizaciones del país, en una velada que conmemoró cuatro décadas de trayectoria como el medio económico y empresarial de referencia en el Perú. El evento reafirmó el compromiso del medio con un periodismo independiente, riguroso y de calidad, y fue posible gracias al valioso apoyo de Entel, Scotiabank, Engie, Ford, Gloria, Repsol, Backus y Rimac, empresas que acompañaron esta celebración y que, al igual que SEMANAeconómica, apuestan por el desarrollo y futuro del país

Desde Semanaeconomica

Revive los 40 años de SEMANAeconómica.

AI Tech Sessions 2: Dejando los chatbos en el pasado.

Cocktail VIP Lexus en Miraflores.

Panorama Macroeconómico 2025: A un año de las elecciones.

Claro empresas y Radware destacan el rol de la ciberseguridad en las empresas.

Geely: "Alcanzamos el primer puesto en la venta de camionetas chinas en Perú".

Inauguración Lexus Store Miraflores 2025.

30 años del Instituto para la Calidad PUCP.

Universidad Norbert Wiener: "Educación de clase mundial, 100 online y flexible".

Empresas Sostenibles: Construyendo un nuevo motor para los negocios.

UPC: El verdadero liderazgo inspira, conecta y multiplica el impacto.

Pacífico Business School: Nuestro compromiso es formar líderes con propósito.

ESG 2030: La evolución de la hoja de ruta corporativa Roundtable.

Enalta Wine Fest: Un evento exclusivo para clientes BCP.

UPN: Hemos incorporado contenidos de sostenibilidad ambiental y social para los estudiantes.

Además hoy día 12 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Semanaeconomica

Todos los videos desde Semanaeconomica en Youtube.