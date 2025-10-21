GRABADO el 21-10-2025

Financiamiento Sostenible: Una poderosa vía de acceso a mayores condiciones de negocio

Hoy más que nunca, las empresas enfrentan el reto de combinar impacto y rentabilidad. Frente a ello, el financiamiento verde aparece como una herramienta clave para impulsar la competitividad empresarial. ¿Qué rol cumple esta estrategia financiera en el proceso de pasar de la intención a la acción en sostenibilidad? En la tercera edición del Club de la Sostenibilidad, líderes del sector analizaron cómo las empresas pueden diseñar proyectos con impacto ambiental, social y climático capaces de atraer capital sostenible.

Desde Semanaeconomica

Financiamiento Sostenible: Una poderosa vía de acceso a mayores condiciones de negocio.

El desafío de la resiliencia en Perú: ¿estamos realmente preparados?.

Adidas inaugura Brand Center en Lima.

Perú en el 2026: Las prioridades estratégicas para el año electoral.

Red Hat Summit Connect Lima: el futuro de la IA empresarial.

Los clientes más leales de RIMAC Seguros.

Revive los 40 años de SEMANAeconómica.

AI Tech Sessions 2: Dejando los chatbos en el pasado.

Cocktail VIP Lexus en Miraflores.

Panorama Macroeconómico 2025.

Claro empresas y Radware destacan el rol de la ciberseguridad en las empresas.

Geely: "Alcanzamos el primer puesto en la venta de camionetas chinas en Perú".

Inauguración Lexus Store Miraflores 2025.

30 años del Instituto para la Calidad PUCP.

Universidad Norbert Wiener: "Educación de clase mundial, 100 online y flexible".

Además hoy día 24 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Semanaeconomica

Todos los videos desde Semanaeconomica en Youtube.