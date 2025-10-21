Financiamiento Sostenible: Una poderosa vía de acceso a mayores condiciones de negocio
Hoy más que nunca, las empresas enfrentan el reto de combinar impacto y rentabilidad. Frente a ello, el financiamiento verde aparece como una herramienta clave para impulsar la competitividad empresarial. ¿Qué rol cumple esta estrategia financiera en el proceso de pasar de la intención a la acción en sostenibilidad? En la tercera edición del Club de la Sostenibilidad, líderes del sector analizaron cómo las empresas pueden diseñar proyectos con impacto ambiental, social y climático capaces de atraer capital sostenible.
