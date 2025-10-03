GRABADO el 03-10-2025

Geely: "Alcanzamos el primer puesto en la venta de camionetas chinas en Perú"

BrandedContent. Geely, representada en el Perú por Gildemeister, se ha convertido en la marca china N1 en ventas de SUVs según la AAP (agosto 2025). Este resultado refleja un crecimiento notable: de un promedio de 250 unidades mensuales en 2024 a más de 600 en algunos meses del 2025. En esta entrevista, Frank Lazo Noriega, gerente general de Gildemeister Perú, explica las claves de este desempeño: una propuesta de valor que combina calidad, seguridad y tecnología a precios accesibles el respaldo global del grupo Geely con marcas como Volvo y Lotus y una estrategia comercial centrada en la experiencia del cliente a través de test drives y una red nacional de concesionarios. Con un portafolio renovado que incluye modelos como Cityray y Coolray Geely busca consolidar su liderazgo y seguir ganando participación en el mercado automotor peruano.

Desde Semanaeconomica

