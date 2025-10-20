GRABADO el 20-10-2025

Adidas inaugura Brand Center en Lima

BrandedContent Adidas inauguró su nuevo espacio insignia en el Jockey Plaza, el más grande de Sudamérica. A través de un diseño inmersivo, el nuevo Brand Center de dos pisos busca redefinir la experiencia de marca integral para sus clientes y establecer un punto de encuentro para los amantes del deporte y la moda urbana. Con esta apertura, la marca refuerza el compromiso de conectar el deporte, la moda y la tecnología en un solo lugar.



Descubre los momentos más destacados del evento en este video.

Desde Semanaeconomica

Financiamiento Sostenible: Una poderosa vía de acceso a mayores condiciones de negocio.

El desafío de la resiliencia en Perú: ¿estamos realmente preparados?.

Adidas inaugura Brand Center en Lima.

Perú en el 2026: Las prioridades estratégicas para el año electoral.

Red Hat Summit Connect Lima: el futuro de la IA empresarial.

Los clientes más leales de RIMAC Seguros.

Revive los 40 años de SEMANAeconómica.

AI Tech Sessions 2: Dejando los chatbos en el pasado.

Cocktail VIP Lexus en Miraflores.

Panorama Macroeconómico 2025.

Claro empresas y Radware destacan el rol de la ciberseguridad en las empresas.

Geely: "Alcanzamos el primer puesto en la venta de camionetas chinas en Perú".

Inauguración Lexus Store Miraflores 2025.

30 años del Instituto para la Calidad PUCP.

Universidad Norbert Wiener: "Educación de clase mundial, 100 online y flexible".

Además hoy día 25 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Semanaeconomica

Todos los videos desde Semanaeconomica en Youtube.