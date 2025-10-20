Adidas inaugura Brand Center en Lima
BrandedContent Adidas inauguró su nuevo espacio insignia en el Jockey Plaza, el más grande de Sudamérica. A través de un diseño inmersivo, el nuevo Brand Center de dos pisos busca redefinir la experiencia de marca integral para sus clientes y establecer un punto de encuentro para los amantes del deporte y la moda urbana. Con esta apertura, la marca refuerza el compromiso de conectar el deporte, la moda y la tecnología en un solo lugar.
Descubre los momentos más destacados del evento en este video.
