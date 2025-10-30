GRABADO el 30-10-2025

Perú en el 2026: Las prioridades estratégicas para el año electoral

El 2025 marca un punto de inflexión para la economía peruana: crecimiento sostenido, inflación controlada y un mercado que no se detiene pese al próximo proceso electoral. En Perú en el 2026, líderes empresariales y expertos analizan los escenarios, estrategias e inversiones que definirán el rumbo económico del país hacia el futuro.



Acompáñanos en este evento clave para entender cómo el Perú se prepara para seguir creciendo.

Desde Semanaeconomica

Foro de empleo juvenil: potenciando su inserción laboral .

Perú en el 2026: Las prioridades estratégicas para el año electoral.

Ford: Nuestro objetivo es ofrecer en Perú lo mejor del portafolio global de Ford.

Financiamiento Sostenible: Una poderosa vía de acceso a mayores condiciones de negocio.

El desafío de la resiliencia en Perú: ¿estamos realmente preparados?.

Adidas inaugura Brand Center en Lima.

Perú en el 2026: Las prioridades estratégicas para el año electoral.

Red Hat Summit Connect Lima: el futuro de la IA empresarial.

Los clientes más leales de RIMAC Seguros.

Revive los 40 años de SEMANAeconómica.

AI Tech Sessions 2: Dejando los chatbos en el pasado.

Cocktail VIP Lexus en Miraflores.

Panorama Macroeconómico 2025.

Claro empresas y Radware destacan el rol de la ciberseguridad en las empresas.

Geely: "Alcanzamos el primer puesto en la venta de camionetas chinas en Perú".

Además hoy día 01 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Semanaeconomica

Todos los videos desde Semanaeconomica en Youtube.