GRABADO el 20-10-2025

El desafío de la resiliencia en Perú: ¿estamos realmente preparados?

En este evento organizado por Pacífico Seguros y SEMANAeconómica, se presentó el Índice de Resiliencia 2024, una herramienta construida por Pacífico Seguros, el Banco de Ideas Credicorp, con el apoyo de Ipsos Perú que mide la capacidad de anticipación, respuesta y recuperación ante eventos adversos como desastres naturales, emergencias sanitarias o crisis económicas.



Además, el espacio reunió a representantes del sector público, privado y de organizaciones, quienes discutieron las principales oportunidades y desafíos para incorporar la resiliencia y la prevención en las estrategias de desarrollo nacional.



En este foro participaron:



- José Salardi, ex Ministro de Economía y Finanzas del Perú

- Adriana Quirós, Country Manager en Perú del Pacto Global de las Naciones Unidas

- Felipe James, Presidente de la Sociedad Nacional de Industrias

- Marilú Martens, Directora Nacional de CARE Perú

- Patricia Rojas, Directora Senior de Investigación Social y Directora de Comunicaciones de Ipsos

- Carlos Rueda, PhD, Presidente Ejecutivo de Escuela R



Conoce más del Índice y la Calculadora de Resiliencia en https://www.pacifico.com.pe/sostenibilidad/indicederesiliencia

