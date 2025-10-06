Cocktail VIP Lexus en Miraflores
Lexus celebró la apertura de su nueva tienda en Miraflores con un cocktail VIP que reunió a clientes y aliados estratégicos en una noche pensada para compartir la esencia de la marca. Bajo la filosofía japonesa de Omotenashi, que se centra en la hospitalidad y la atención al detalle, el evento reflejó el compromiso de Lexus por ofrecer experiencias que trascienden lo automotriz. Con esta nueva sede, la marca refuerza su presencia en Lima y busca consolidar un modelo de atención premium que combina showroom digitalizado, salas de coworking y servicios postventa diferenciados.
Desde Semanaeconomica
Cocktail VIP Lexus en Miraflores.
