GRABADO el 06-10-2025

AI Tech Sessions 2: Dejando los chatbos en el pasado

La IA está dejando atrás a los chatbots para dar paso a agentes inteligentes capaces de transformar la forma en que trabajamos.
En este roundtable organizado por Semana Económica, BBVA Perú y Applying Consulting, exploramos cómo los agentes IA personalizados están generando eficiencias en atención al cliente, creatividad, producción y análisis de datos.

Descubre cómo las empresas pueden habilitar su implementación y preparar a su talento para aprovechar todo su potencial.

AI Tech Sessions 2: Dejando los chatbos en el pasado.

Cocktail VIP Lexus en Miraflores.

Panorama Macroeconómico 2025: A un año de las elecciones.

Claro empresas y Radware destacan el rol de la ciberseguridad en las empresas.

Geely: "Alcanzamos el primer puesto en la venta de camionetas chinas en Perú".

Inauguración Lexus Store Miraflores 2025.

30 años del Instituto para la Calidad PUCP.

Universidad Norbert Wiener: "Educación de clase mundial, 100 online y flexible".

Empresas Sostenibles: Construyendo un nuevo motor para los negocios.

UPC: El verdadero liderazgo inspira, conecta y multiplica el impacto.

Pacífico Business School: Nuestro compromiso es formar líderes con propósito.

Revive los 40 años de SEMANAeconómica.

ESG 2030: La evolución de la hoja de ruta corporativa Roundtable.

Enalta Wine Fest: Un evento exclusivo para clientes BCP.

UPN: Hemos incorporado contenidos de sostenibilidad ambiental y social para los estudiantes.

Fiesta Patronal de la Virgen del Rosario

Fiesta Patronal de la Virgen del Rosario

Fundación de Radio Programas del Perú

Fundación de Radio Programas del Perú

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Semana Mundial del Espacio

Semana Mundial del Espacio

Mario Vargas Llosa gana el Premio Nobel de Literatura

Mario Vargas Llosa gana el Premio Nobel de Literatura

Nacimiento del expresidente Fernando Belaúnde

Nacimiento del expresidente Fernando Belaúnde

