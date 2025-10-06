AI Tech Sessions 2: Dejando los chatbos en el pasado
La IA está dejando atrás a los chatbots para dar paso a agentes inteligentes capaces de transformar la forma en que trabajamos.
En este roundtable organizado por Semana Económica, BBVA Perú y Applying Consulting, exploramos cómo los agentes IA personalizados están generando eficiencias en atención al cliente, creatividad, producción y análisis de datos.
Descubre cómo las empresas pueden habilitar su implementación y preparar a su talento para aprovechar todo su potencial.
