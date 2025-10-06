GRABADO el 06-10-2025

AI Tech Sessions 2: Dejando los chatbos en el pasado

La IA está dejando atrás a los chatbots para dar paso a agentes inteligentes capaces de transformar la forma en que trabajamos.

En este roundtable organizado por Semana Económica, BBVA Perú y Applying Consulting, exploramos cómo los agentes IA personalizados están generando eficiencias en atención al cliente, creatividad, producción y análisis de datos.



Descubre cómo las empresas pueden habilitar su implementación y preparar a su talento para aprovechar todo su potencial.

Desde Semanaeconomica

AI Tech Sessions 2: Dejando los chatbos en el pasado.

Cocktail VIP Lexus en Miraflores.

Panorama Macroeconómico 2025: A un año de las elecciones.

Claro empresas y Radware destacan el rol de la ciberseguridad en las empresas.

Geely: "Alcanzamos el primer puesto en la venta de camionetas chinas en Perú".

Inauguración Lexus Store Miraflores 2025.

30 años del Instituto para la Calidad PUCP.

Universidad Norbert Wiener: "Educación de clase mundial, 100 online y flexible".

Empresas Sostenibles: Construyendo un nuevo motor para los negocios.

UPC: El verdadero liderazgo inspira, conecta y multiplica el impacto.

Pacífico Business School: Nuestro compromiso es formar líderes con propósito.

Revive los 40 años de SEMANAeconómica.

ESG 2030: La evolución de la hoja de ruta corporativa Roundtable.

Enalta Wine Fest: Un evento exclusivo para clientes BCP.

UPN: Hemos incorporado contenidos de sostenibilidad ambiental y social para los estudiantes.

Además hoy día 07 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Semanaeconomica

Todos los videos desde Semanaeconomica en Youtube.