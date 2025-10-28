GRABADO el 28-10-2025

Ford: Nuestro objetivo es ofrecer en Perú lo mejor del portafolio global de Ford.

BrandedContent. Tras más de una década de presencia en el Perú, Ford continúa fortaleciendo su posición en el segmento SUV con la renovada Ford Explorer, un ícono con casi 35 años de historia que combina diseño completamente transformado, tecnología avanzada y los más altos estándares de seguridad. En esta entrevista, Francisco Molina Pico, Gerente General de Ford Perú, detalla cómo Explorer refleja la evolución del portafolio de la marca y se consolida como la SUV ideal para familias y amigos que buscan confort, desempeño y versatilidad, integrando sistemas de asistencia de conducción Ford Co-Pilot360, conectividad inalámbrica y un interior diseñado para ofrecer una experiencia de manejo premium.



Descubre más en https://www.ford.pe/suvs/explorer/

Ford: Nuestro objetivo es ofrecer en Perú lo mejor del portafolio global de Ford.

