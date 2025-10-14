GRABADO el 14-10-2025

Red Hat Summit Connect Lima: el futuro de la IA empresarial

BrandedContent La inteligencia artificial ya no es una opción, sino una necesidad estratégica para las empresas que buscan innovar y mantenerse competitivas. En Red Hat Summit Connect Lima, organizado por Red Hat, se reunió a líderes tecnológicos, clientes y socios para explorar cómo el código abierto está democratizando el acceso a la IA y ayudando a superar los desafíos de su adopción. A través de ponencias y clases magistrales, se destacó la importancia adoptar tecnologías con una visión clara para transformar el software empresarial en un motor de crecimiento.


Descubre los momentos más destacados del evento en este video.

Red Hat Summit Connect Lima: el futuro de la IA empresarial.

Los clientes más leales de RIMAC Seguros.

Revive los 40 años de SEMANAeconómica.

AI Tech Sessions 2: Dejando los chatbos en el pasado.

Cocktail VIP Lexus en Miraflores.

Panorama Macroeconómico 2025: A un año de las elecciones.

Claro empresas y Radware destacan el rol de la ciberseguridad en las empresas.

Geely: "Alcanzamos el primer puesto en la venta de camionetas chinas en Perú".

Inauguración Lexus Store Miraflores 2025.

30 años del Instituto para la Calidad PUCP.

Universidad Norbert Wiener: "Educación de clase mundial, 100 online y flexible".

Empresas Sostenibles: Construyendo un nuevo motor para los negocios.

UPC: El verdadero liderazgo inspira, conecta y multiplica el impacto.

Pacífico Business School: Nuestro compromiso es formar líderes con propósito.

ESG 2030: La evolución de la hoja de ruta corporativa Roundtable.

Además hoy día 15 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento del compositor Aurelio Collantes Rojas

Nacimiento del compositor Aurelio Collantes Rojas

Día de la Creación Política de CanchayIIo

Día de la Creación Política de CanchayIIo

Fundación de Tingo María - Huánuco

Fundación de Tingo María - Huánuco

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Día Mundial del Lavado de Manos

Día Mundial del Lavado de Manos

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

