GRABADO el 18-08-2025

Dejan dinamita en vivienda de urbanización La Alameda

Los hechos de extorsión continúan generando temor en la ciudad de Trujillo. En esta ocasión, delincuentes dejaron un artefacto explosivo en la puerta de una vivienda ubicada en la urbanización La Alameda.



Afortunadamente, la dinamita no llegó a detonar gracias a la oportuna intervención del personal UDEX, quienes acudieron al lugar tras la alerta de la propietaria del inmueble. Los especialistas lograron retirar el explosivo y evitaron una tragedia.



Según relató una de las hijas de la dueña de la vivienda, el artefacto fue hallado alrededor de las 7 de la mañana, cuando salió de su casa.



La joven señaló que su familia no ha recibido amenazas de ningún tipo y que desconocen los motivos de este atentado.



Lo que más llamó la atención es que en una de las ventanas del inmueble se encontró un sticker con el logo de una conocida organización criminal. Sin embargo, la afectada precisó que desconoce por qué apareció ahí.



Un vecino de la zona indicó que, años atrás, ya se habían registrado detonaciones en el sector, aunque en la actualidad la urbanización era considerada relativamente segura.



Este nuevo caso ya viene siendo materia de investigación por parte de la policía nacional y no se descarta que se pueda tratar de una presunta extorsión.



