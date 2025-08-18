GRABADO el 18-08-2025

Comerciantes exigen reapertura del Real Plaza

Un grupo de emprendedores cuyos negocios se ubican en los alrededores del centro comercial Real Plaza Trujillo llegaron hasta la Municipalidad Provincial de Trujillo para exigir la reapertura de este importante emporio. Señalan que el cierre prolongado afecta gravemente sus ingresos y lo comparan con una segunda pandemia que está poniendo en riesgo la continuidad de sus actividades.



Los comerciantes entregaron un memorial al alcalde provincial en el que solicitan la conformación de una mesa de trabajo que permita evaluar la situación del centro comercial y buscar alternativas que impulsen la reactivación económica de la zona. afirman que hasta el momento no han recibido información oficial sobre los plazos o las medidas que se adoptarán.



El cierre nos tiene en la incertidumbre, lo poco que sabemos es lo que circula en redes sociales. no hay una comunicación clara de parte de las autoridades, señaló Eliana Esquerra, representante de los comerciantes, quien pidió que se priorice el diálogo antes de que más negocios tengan que cerrar definitivamente.







