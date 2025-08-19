GRABADO el 19-08-2025

Pide instalación de reductores de velocidad en peaje Chicama

En el peaje Chicama se han registrado diversos accidentes de tránsito, algunos con consecuencias graves e incluso con víctimas mortales. Según las autoridades, la mayoría de estos siniestros se producen por choques entre tráileres y otros vehículos pesados que transitan por la zona, lo que ha generado gran preocupación entre los conductores y vecinos del sector.



El alcalde del distrito de Chicama, provincia de Ascope Edilberto Bada, afirmó que la principal causa de estos accidentes sería la falta de regulación de la velocidad, especialmente en el descenso que conduce hacia el peaje.



Indicó que dos congresistas llegaron recientemente a supervisar la situación, y que una de las medidas planteadas es la instalación de reductores de velocidad para reducir el riesgo de nuevos siniestros.



La autoridad distrital agregó que esta zona también carece de iluminación, lo cual representa un peligro adicional durante las noches.



Por ello, exhortó al consorcio vial encargado del cobro del peaje y al ministerio de transportes y comunicaciones a cumplir con la instalación de estos elementos de seguridad para evitar más tragedias en esta transitada vía donde además se ubican comerciantes informales y existen muchas viviendas.



Síguenos en nuestras redes sociales:



FB: https://www.facebook.com/TVCosmosPeru

X: https://twitter.com/TVCosmosPeru

TikTok: https://www.tiktok.com/tvcosmosperu

IG: https://www.instagram.com/tvcosmos.pe/



Página Web: https://tvcosmos.pe/



SEÑAL EN VIVO: https://tvcosmos.pe/envivo/



TVCosmosSomosParaTi Trujillo Noticias Perú Actualidad news noticias

Desde Cosmos Perú

Rescatan a joven y otras seis personas en cerro campana.

PNP detiene a loco presunto integrante de La nueva sangre.

PNP intervino a dos sospechosos en atentado de la av. Perú.

Identifican a sicario que atacó a un hombre en barbería.

Auto arrastró a joven en la calle Mateo del Toro.

César Acuña niega vínculos con club de la licitación.

Nuevo c.s el trópico tendrá una inversión de más de s/ 20 millones.

Detonación en av. Perú deja 135 familias damnificadas.

Vecinos de la urb. El paraíso denuncia presunta invasión de parque.

Pide instalación de reductores de velocidad en peaje Chicama.

Acuña: "PCM debe asumir despacho presidencial".

Familias se rehúsan al pago por servicio de agua.

Comerciantes exigen reapertura del Real Plaza.

Agroindustria genera más de 9 mil puestos de trabajo en Virú.

Mujer fallece tras presuntamente caer de un cuarto piso.

Además hoy día 20 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Cosmos Perú

Todos los videos desde Cosmos Perú en Youtube.