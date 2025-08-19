GRABADO el 19-08-2025

Acuña: "PCM debe asumir despacho presidencial"

Con el fin de garantizar la continuidad del poder ejecutivo y evitar escenarios de abandono de gobierno, el congresista liberteño Héctor Acuña Peralta presentó el proyecto de ley de reforma constitucional N. 12081, que busca modificar el artículo 115 de la constitución. La iniciativa plantea que, en ausencia del presidente de la república y de los dos vicepresidentes, sea el presidente del consejo de ministros quien asuma temporalmente la encargatura del despacho presidencial.



Actualmente la constitución no contempla una alternativa cuando los tres miembros de la fórmula presidencial están fuera del territorio nacional, situación que, según el legislador, ha generado vacíos de autoridad y debilitamiento la gestión estatal.



Aunque el tribunal constitucional respaldó la aplicación de la ley 31810, que permite el ejercicio remoto de funciones mediante herramientas digitales, en la práctica esta modalidad no ha evitado la percepción de abandono del ejecutivo.



En la exposición de motivos, acuña señala que el titular de la PCM es el portavoz autorizado del gobierno y coordinador de las funciones de todos los ministerios, por lo que temporalmente asumir el despacho presidencial sería una atribución alineada a sus responsabilidades regulares. El proyecto busca fortalecer la institucionalidad y asegurar el funcionamiento del estado cuando el jefe de estado se encuentre fuera del país.



