GRABADO el 19-08-2025

Familias se rehúsan al pago por servicio de agua

Más de 500 usuarios del distrito de Casa Grande, provincia de Ascope, se han sumado durante los últimos días a la lista oficial de pago del servicio de agua y alcantarillado, según informó el alcalde del lugar John Vargas. La autoridad destacó que un grupo de vecinos han tomado conciencia sobre la importancia de cumplir con esta obligación dentro del plazo establecido, lo que permitirá garantizar la continuidad del servicio en sus hogares. Sin embargo, otro sector mantiene resistencia al cumplimiento de esta ordenanza.



Vargas explicó que el costo del servicio varía según la zona: algunas familias pagan una tarifa mensual de 10 soles, mientras que en otros sectores el monto llega hasta los 20 soles. Recordó que estos pagos están respaldados por una ordenanza municipal aprobada previamente por el concejo, y que desde mayo la municipalidad se encarga directamente de la recaudación.



Un grupo de usuarios se niega a efectuar el pago. Ante esta situación, el alcalde indicó que esta semana el personal de la comuna iniciará con los cortes de agua y alcantarillado a las viviendas que continúen morosas, haciendo un llamado a los vecinos a regularizar su situación a fin de evitar la suspensión del servicio.



Desde Cosmos Perú

Además hoy día 19 de Agosto

