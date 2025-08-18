GRABADO el 18-08-2025

Agroindustria genera más de 9 mil puestos de trabajo en Virú

En los últimos años, en la región la Libertad la agroindustria ha generado más de 9 mil puestos de trabajo esto principalmente en la provincia de Virú. Actualmente este sector se ha convertido en la principal fuente generadora de trabajo formal, lo que significa alrededor de 3,880 millones de soles en sueldos.



Aproximadamente más de medio millón de liberteños dependen de forma directa e indirecta de los productos que se cosechan y distribuyen con la agroindustria. Asimismo, la provincia de Virú, en estos tiempos se ha convertido en la principal productora de arándanos y paltas del mundo.



A pesar de que este sector se viene asentando con firmeza en esta parte del país, uno de los factores que pone en peligro continuar con su crecimiento económico es la inseguridad ciudadana el cual viene afectando tanto a los comerciantes como a la población.



Cabe indicar que en la región La Libertad la agroindustria es representada por la asociación para el desarrollo agropecuario sostenible, entidad que trabaja conjuntamente con el estado y la comunidad para el desarrollo de este importante sector económico del país.



