GRABADO el 18-08-2025

Mujer fallece tras presuntamente caer de un cuarto piso

Una tragedia ocurrió la mañana del sábado en el distrito de La Esperanza, cuando una mujer perdió la vida tras caer desde el cuarto piso de una vivienda.



Según las primeras informaciones, la víctima, identificada como Rosa Merari Celis Cotrina, de 39 años, habría estado consumiendo bebidas alcohólicas en compañía de amigos dentro del inmueble. De acuerdo a lo relatado la mujer se encontraba en una habitación que no contaba con baranda de protección, lo que habría provocado que resbalara y cayera al vacío.



La mujer habría impactado violentamente contra un sardinel, perdiendo la vida de manera instantánea.



Al lugar llegaron efectivos de Serenazgo de La Esperanza, personal del Grupo IRAM y de la Policía Nacional del Perú, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes. Se manejan varias hipótesis sobre el hecho, pues algunos vecinos señalaron que la fallecida sería de nacionalidad venezolana y alquilaba una habitación en la vivienda.



Por otro lado, la propietaria del inmueble aseguró que la mujer no vivía allí, sino que era amiga de los arrendatarios, quienes serían una pareja y que vivirían allí más de 1 año.



La desgracia se produjo alrededor de las 6 de la mañana, alertando a los vecinos, quienes salieron al escuchar el fuerte impacto y se encontraron con la terrible escena.



Tras las diligencias policiales, se confirmó que Rosa Celis Cotrina era de nacionalidad peruana y vivía en la calle José Páez, en el mismo distrito de La Esperanza.



Vecinos de la zona expresaron su consternación y pidieron una investigación exhaustiva para esclarecer si se trató de un accidente o si hubo responsabilidad de terceros en la caída.



