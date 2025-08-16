EE.UU. exige a COLOMBIA la erradicación TOTAL de la cocaína Gestión
El senador republicano BernieMoreno condicionó este viernes las futuras relaciones de EstadosUnidos con Colombia a la erradicación total de la cocaína cuando la producción del país alcanza máximos históricos.
¿Quieres entender el mundo sin ruido?
Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.
GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol
Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.
Síguenos en nuestras redes sociales:
Web oficial: https://gestion.pe/mundo/
LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0
X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9
TikTok: http://bit.ly/4evB6TO
Desde Diario Gestión
Noticias del 17 de agosto: ISRAEL RETOMA ATAQUES CONTRA LOS HUTÍES DE YEMEN EN SANÁ Noticiero.
"Niños migrantes en EE.UU. viven con ANSIEDAD por REDADAS del ICE", según terapeuta RADAR24 CLIPS.
EE.UU. exige a COLOMBIA la erradicación TOTAL de la cocaína Gestión.
¿Qué significa que EE.UU. declare terrorista a Maduro? RADAR24 CLIPS.
Noticias del 16 de agosto: TRUMP apuesta por la PAZ y ZELENSKY pide reunión TRIPARTITA Noticiero.
Resumen de la REUNIÓN entre TRUMP y PUTIN en Alaska Gestión.
Así fue la reacción de Putin al ver un B-2 en Alaska Gestión.
Noticias del 15 de agosto: PUTIN PIDE CUMBRE EN MOSCÚ. TRUMP DESTACA AVANCES CON RUSIA Noticiero.
La REACCIÓN de PUTIN al ver el BOMBARDERO B-2 sobrevolando su cabeza Gestión.
EN VIVO: CUMBRE TRUMP-PUTIN EN ALASKA Alta tensión en reunión clave LOÚLTIMO.
ULTIMA HORA: DESANTIS ANUNCIA SEGUNDA CÁRCEL PARA DEPORTACIONES EN FLORIDA RADAR24.
Putin y Trump retoman el diálogo tras años de tensiones diplomáticas Gestión.
IMÁGENES del ENCUENTRO entre TRUMP y PUTIN antes de "NEGOCIAR PAZ" entre RUSIA y UCRANIA Gestión.
Noticias del 15 de agosto: TRUMP PROMETE NO NEGOCIAR POR UCRANIA ANTE RUSIA Noticiero.
Cientos rechazan cumbre de PUTIN y TRUMP en ALASKA y piden incluir a ZELENSKY Gestión.
Además hoy día 18 de Agosto en el calendario del Perú.
Diario Gestión
Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.