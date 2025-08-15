GRABADO el 15-08-2025

Cientos rechazan cumbre de PUTIN y TRUMP en ALASKA y piden incluir a ZELENSKY Gestión

Protestas en Alaska recibieron este miércoles la llegada de VladimirPutin a la ciudad de Anchorage, donde se reunirá con el presidente de EstadosUnidos, DonaldTrump, en una histórica cumbre que busca un compromiso de paz para la GuerraEnUcrania. Centenares de manifestantes salieron a las calles con un mar de banderas de Ucrania, girasoles y carteles con mensajes como Alaska está con Ucrania y No queremos criminales de guerra en Alaska ni felones en la Casa Blanca. La visita del presidente ruso, el primero en la historia en pisar esta antigua colonia, ha generado un fuerte rechazo entre la comunidad local que considera inaceptable recibir a un líder acusado de crímenes de guerra.



En un ambiente que combinó protesta y unidad, vecinos recordaron que Alaska fue parte del Imperio ruso hasta 1867 y que solo se convirtió en estado estadounidense en 1959, en plena GuerraFría, lo que refuerza el simbolismo de esta visita. Activistas y ciudadanos denunciaron que la presencia de Putin es un insulto a las víctimas del conflicto en Ucrania y advirtieron que no se debe permitir que un criminal de guerra sea recibido con honores. Mientras tanto, Trump busca aprovechar este encuentro para abrir un nuevo capítulo diplomático con Rusia, aunque la tensión y el escepticismo marcan el ambiente previo a la cumbre en Alaska.



¿Quieres entender el mundo sin ruido?

Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.



GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.



Síguenos en nuestras redes sociales:



Web oficial: https://gestion.pe/mundo/

LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0

X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9

TikTok: http://bit.ly/4evB6TO

Desde Diario Gestión

Noticias del 17 de agosto: ISRAEL RETOMA ATAQUES CONTRA LOS HUTÍES DE YEMEN EN SANÁ Noticiero.

"Niños migrantes en EE.UU. viven con ANSIEDAD por REDADAS del ICE", según terapeuta RADAR24 CLIPS.

EE.UU. exige a COLOMBIA la erradicación TOTAL de la cocaína Gestión.

¿Qué significa que EE.UU. declare terrorista a Maduro? RADAR24 CLIPS.

Noticias del 16 de agosto: TRUMP apuesta por la PAZ y ZELENSKY pide reunión TRIPARTITA Noticiero.

Resumen de la REUNIÓN entre TRUMP y PUTIN en Alaska Gestión.

Así fue la reacción de Putin al ver un B-2 en Alaska Gestión.

Noticias del 15 de agosto: PUTIN PIDE CUMBRE EN MOSCÚ. TRUMP DESTACA AVANCES CON RUSIA Noticiero.

La REACCIÓN de PUTIN al ver el BOMBARDERO B-2 sobrevolando su cabeza Gestión.

EN VIVO: CUMBRE TRUMP-PUTIN EN ALASKA Alta tensión en reunión clave LOÚLTIMO.

ULTIMA HORA: DESANTIS ANUNCIA SEGUNDA CÁRCEL PARA DEPORTACIONES EN FLORIDA RADAR24.

Putin y Trump retoman el diálogo tras años de tensiones diplomáticas Gestión.

IMÁGENES del ENCUENTRO entre TRUMP y PUTIN antes de "NEGOCIAR PAZ" entre RUSIA y UCRANIA Gestión.

Noticias del 15 de agosto: TRUMP PROMETE NO NEGOCIAR POR UCRANIA ANTE RUSIA Noticiero.

Cientos rechazan cumbre de PUTIN y TRUMP en ALASKA y piden incluir a ZELENSKY Gestión.

Además hoy día 17 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Gestión

Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.