GRABADO el 15-08-2025

Noticias del 15 de agosto: TRUMP PROMETE NO NEGOCIAR POR UCRANIA ANTE RUSIA Noticiero

DonaldTrump llegó a Alaska para la histórica cumbre con VladimirPutin, en la que buscarán avances para poner fin a la GuerraEnUcrania. Antes de partir, Trump advirtió que no seguirá ofreciendo garantías de seguridad a Ucrania como parte de un eventual acuerdo de paz, marcando un giro en la postura de EstadosUnidos. Por su parte, el ministro de defensa británico, JohnHealey, aseguró que el ReinoUnido está listo para desplegar tropas en territorio ucraniano si Rusia acepta un alto el fuego tras la reunión, aumentando la presión diplomática sobre el Kremlin.



En Anchorage, cientos de manifestantes se congregaron con banderas de Ucrania y carteles como Alaska está con Ucrania y No queremos criminales de guerra en nuestro país, para rechazar la llegada de Putin. Esta visita es la primera de un presidente ruso a la antigua colonia desde que Alaska se unió a Estados Unidos en 1959. El encuentro con Trump se desarrolla en medio de un clima de tensión internacional y de escepticismo sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo duradero.



Este 15 de agosto, los Talibanes celebraron el cuarto aniversario de la toma de Kabul, conocida como el Día de la Victoria. Miles de partidarios salieron a las calles para conmemorar la fecha, destacando el regreso al poder en 2021. Las imágenes difundidas muestran caravanas, banderas y discursos que reafirman el control talibán sobre Afganistán.



La Defensa Civil de Gaza informó que al menos veinte personas murieron este jueves tras bombardeos y disparos del ejército israelí en el enclave palestino. Entre las víctimas se encuentran seis civiles que esperaban recibir ayuda humanitaria. El portavoz de la agencia de emergencias, Mahmud Basal, calificó el hecho como un acto inhumano y pidió la intervención internacional para frenar la violencia en la región.



