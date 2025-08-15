GRABADO el 15-08-2025

La histórica Cumbre en Alaska entre el presidente de EstadosUnidos, DonaldTrump, y el presidente de Rusia, VladimirPutin, concluyó este viernes tras tres horas de conversaciones en un ambiente que ambos calificaron como constructivo y con avances significativos hacia la paz en Ucrania. Trump aseguró que se han dado pasos importantes y que confía en que los acuerdos preliminares puedan ser discutidos con la OTAN y con el presidente ucraniano VolodymyrZelensky antes de ser formalizados.



Al final de la conferencia conjunta, Putin sorprendió al invitar a Trump a una segunda reunión en Moscú, lo que marcaría un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales y en la diplomacia global. Aunque no se alcanzó un acuerdo definitivo, ambos líderes coincidieron en que existe voluntad para seguir negociando sobre seguridad, control de armas y la situación en Europa del Este.



Fuera del recinto, cientos de manifestantes se congregaron en Anchorage, capital de Alaska, ondeando banderas de Ucrania y portando pancartas con mensajes contra la guerra y en defensa de la soberanía ucraniana. Las protestas se desarrollaron de manera pacífica, pero enviaron un mensaje claro de rechazo a la presencia de Putin en territorio estadounidense.



En otro frente, el fiscal general de WashingtonDC, Brian Schwalb, presentó una demanda contra la Administración Trump por su decisión de tomar el control del Departamento de Policía Metropolitana y designar un comisionado de emergencia. La acción legal busca frenar lo que califican como una intervención inconstitucional en la autonomía de la ciudad.



Mientras tanto, la ONU alertó sobre la grave situación en la FranjaDeGaza, donde al menos 1.760 palestinos han muerto desde finales de mayo, la mayoría por disparos del ejército israelí mientras esperaban recibir ayuda humanitaria. La comunidad internacional exige un alto el fuego inmediato y acceso sin restricciones para la asistencia humanitaria.



