GRABADO el 15-08-2025

IMÁGENES del ENCUENTRO entre TRUMP y PUTIN antes de "NEGOCIAR PAZ" entre RUSIA y UCRANIA Gestión

Las cámaras registraron las primeras imágenes del esperado encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska, previo a la reunión clave donde se discutirá un posible acuerdo de paz para poner fin a la guerra en Ucrania. El cara a cara entre los líderes de Estados Unidos y Rusia ha generado gran expectativa internacional, con el mundo pendiente de los posibles avances diplomáticos que podrían surgir de esta histórica cumbre.

En la previa, Trump aseguró que está dispuesto a buscar una solución que garantice la soberanía de Ucrania, mientras que Putin insinuó que estaría abierto a dialogar sobre control de armas estratégicas como parte de un acuerdo más amplio. Sin embargo, persisten dudas sobre el alcance real de las negociaciones y si incluirán compromisos vinculantes para ambas partes.

En paralelo, manifestantes en Anchorage, Alaska, se congregaron con pancartas y banderas ucranianas para protestar contra la visita del presidente ruso, a quien acusan de crímenes de guerra. La comunidad internacional observa con cautela, ya que este encuentro podría marcar un antes y un después en el conflicto que lleva más de dos años y ha dejado miles de víctimas.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Festividad de la Virgen del Perpetuo Socorro en Zarumilla (Tumbes)

Festividad de la Virgen del Perpetuo Socorro en Zarumilla (Tumbes)

Fallecimiento del educador peruano Luis Antonio Eguiguren

Fallecimiento del educador peruano Luis Antonio Eguiguren

Yarqa Aspiy (Fiesta de la Acequia) en la región Ayacucho

Yarqa Aspiy (Fiesta de la Acequia) en la región Ayacucho

Creación del distrito de San Juan de Lopecancha (Luya)

Creación del distrito de San Juan de Lopecancha (Luya)

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

