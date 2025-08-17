GRABADO el 17-08-2025

Noticias del 17 de agosto: ISRAEL RETOMA ATAQUES CONTRA LOS HUTÍES DE YEMEN EN SANÁ Noticiero

Estas son las 5 noticias internacionales más importantes de hoy, domingo 17 de agosto de 2025, un resumen con lo último en política, conflictos y medioambiente.



Israel en Yemen: el ejércitoisraelí confirmó el bombardeo de una infraestructura energética en Saná, capital de Yemen, utilizada por rebeldes hutíes. La planta de Haziz sufrió daños graves en medio de la escalada de ataques cruzados entre Israel y el movimiento hutí, que afirma actuar en solidaridad con Palestina.



Trump y la guerra en Ucrania: el presidente de Estados Unidos, DonaldTrump, anunció que su objetivo es alcanzar un acuerdo de paz integral con Rusia y Ucrania, descartando un alto al fuego temporal tras reunirse con Putin. Kiev y los líderes europeos temen que esta estrategia favorezca a Moscú, mientras Trump propuso a Ucrania un mecanismo de seguridad sin ingreso formal a la OTAN.



Protestas en Israel: miles de manifestantes salieron a las calles para exigir al gobierno de Benjamin Netanyahu una tregua que permita liberar a los rehenes en Gaza. Familiares de los cautivos lideraron la jornada de protestas y bloqueos de rutas, mientras el ejército confirmó que 49 de los 251 secuestrados el 7 de octubre siguen en manos de Hamás, y al menos 27 habrían fallecido.



Elecciones en Bolivia: más de 8 millones de bolivianos votaron para elegir presidente y renovar el Congreso en medio de la peor crisis económica en años, marcada por la inflación y la escasez de dólares y combustibles. Los favoritos para suceder al MAS son Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga, ambos opositores que proponen cambios hacia una economía de mercado. Según las encuestas, la definición podría ir a un balotaje el 19 de octubre.



Incendios en España: el presidente PedroSánchez visitó Galicia, una de las regiones más golpeadas por el fuego, y anunció un pacto de Estado frente a la emergencia climática. La ola de calor ha provocado incendios que ya consumieron más de 70.000 hectáreas en pocos días, elevando la cifra total a más de 157.000 en lo que va del año. Sánchez pidió a la población seguir las indicaciones de técnicos y brigadas para evitar más víctimas.





Desde Diario Gestión

