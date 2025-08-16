GRABADO el 16-08-2025

"Niños migrantes en EE.UU. viven con ANSIEDAD por REDADAS del ICE", según terapeuta RADAR24 CLIPS

El terapeuta Manuel Saravia advirtió que los hijos de padresmigrantes indocumentados en EstadosUnidos viven en constante miedo y ansiedad ante la posibilidad de que sus familiares sean detenidos por el ICE, lo que puede ocasionar graves problemas de saludmental y afectar su desarrollo cognitivo. Según el especialista, esta situación de estrés permanente también incrementa el ausentismoescolar y reduce el rendimiento académico de los menores. Ante este panorama, Saravia recomendó a las familias implementar estrategias de protección emocional que incluyan una comunicación abierta, planes familiares de contingencia y el fortalecimiento de la resiliencia infantil, con el fin de reducir el impacto psicológico y educativo que provocan las políticasmigratorias actuales.



niños de migrantes indocumentados

pánico y ansiedad infantil

salud mental migrantes

redadas ICE

impacto escolar migrantes,

políticas migratorias EE.UU.

Manuel Saravia

resiliencia infantil migrantes

planes de contingencia familiar

apoyo emocional niños migrantes



