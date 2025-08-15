EN VIVO: CUMBRE TRUMP-PUTIN EN ALASKA Alta tensión en reunión clave LOÚLTIMO
EN VIVO. Trump y Putin se reúnen en Alaska en el marco de una cumbre de alto impacto para buscar un posible alto al fuego en Ucrania y redefinir la seguridad europea. La reunión se lleva a cabo en la base militar Joint Base ElmendorfRichardson, una localización cargada de simbolismo histórico. Trump exige resultados inmediatos y amenaza con irse si no logra un avance Putin busca legitimarse y presionar por concesiones territoriales. La ausencia de Ucrania como parte del diálogo ha provocado fuertes críticas internacionales. Sigue la cobertura en directo y conoce las repercusiones diplomáticas y estratégicas en tiempo real.
TrumpPutin Alaska EN VIVO cumbre Ucrania altoelfuego
