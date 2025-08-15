GRABADO el 15-08-2025

EN VIVO: CUMBRE TRUMP-PUTIN EN ALASKA Alta tensión en reunión clave LOÚLTIMO

EN VIVO. Trump y Putin se reúnen en Alaska en el marco de una cumbre de alto impacto para buscar un posible alto al fuego en Ucrania y redefinir la seguridad europea. La reunión se lleva a cabo en la base militar Joint Base ElmendorfRichardson, una localización cargada de simbolismo histórico. Trump exige resultados inmediatos y amenaza con irse si no logra un avance Putin busca legitimarse y presionar por concesiones territoriales. La ausencia de Ucrania como parte del diálogo ha provocado fuertes críticas internacionales. Sigue la cobertura en directo y conoce las repercusiones diplomáticas y estratégicas en tiempo real.



TrumpPutin Alaska EN VIVO cumbre Ucrania altoelfuego



¿Quieres entender el mundo sin ruido?

Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.



GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.



Síguenos en nuestras redes sociales:



Web oficial: https://gestion.pe/mundo/

LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0

X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9

TikTok: http://bit.ly/4evB6TO



Trump y Putin en Alaska

en vivo cumbre Trump Putin

cumbre en Alaska alto el fuego

reunión Trump Putin Ucrania

lugar simbólico base militar Alaska

Trump exige alto el fuego hoy

Putin busca legitimación diplomática

Ucrania excluida de cumbre Alaska

impacto global reunión Trump Putin

cumbre RusiaEEUU 2025

diplomacia sin Ucrania

reacciones Europa cumbre Alaska

cumbre Alaska sin Zelenskyy

futuro de la guerra Ucrania

delegaciones asistentes summit Alaska

reacciones a cumbre Trump Putin

alto el fuego inmediato pedido

críticas hacia cumbre Alaska

seguridad europea tras reunión

negociaciones clave en Anchorage

Desde Diario Gestión

EN VIVO: CUMBRE TRUMP-PUTIN EN ALASKA Alta tensión en reunión clave LOÚLTIMO.

FLORIDA ANUNCIA DEPORTATION DEPOT: LA NUEVA 'JAULA' PARA MIGRANTES RADAR24.

Putin y Trump retoman el diálogo tras años de tensiones diplomáticas Gestión.

IMÁGENES del ENCUENTRO entre TRUMP y PUTIN antes de "NEGOCIAR PAZ" entre RUSIA y UCRANIA Gestión.

Noticias del 15 de agosto: TRUMP PROMETE NO NEGOCIAR POR UCRANIA ANTE RUSIA Noticiero.

Cientos rechazan cumbre de PUTIN y TRUMP en ALASKA y piden incluir a ZELENSKY Gestión.

Trump viaja a Alaska para negociar el fin de la guerra en Ucrania con Putin Gestión.

TRUMP ordena despliegue militar en el CARIBE para frenar a CÁRTELES de la droga Gestión.

Noticias del 14 de agosto: TRUMP NO CONFÍA AL 100 EN PUTIN Y LANZA ULTIMÁTUM Noticiero.

EE.UU. vs Venezuela: Las 4 consecuencias económicas de la guerra de TRUMP contra MADURO Gestión.

EE.UU. ASFIXIA A MADURO: MILLONARIA CONFISCACIÓN PONE EN JAQUE A VENEZUELA RADAR24.

Noticias del 14 de agosto: PUTIN SUGIERE 'ACUERDO' DE ARMAS NUCLEARES CON TRUMP Noticiero.

¿Quiénes son y por qué enviaron a 26 NARCOS a EEUU desde MÉXICO? Gestión.

TRUMP lanza amenaza a PUTIN: ¿Qué se espera de la CUMBRE entre EE.UU. y RUSIA en ALASKA? Gestión.

EN VIVO: Último día de funerales a MIGUEL URIBE TURBAY en el Capitolio Nacional de Colombia.

Además hoy día 16 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Gestión

Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.