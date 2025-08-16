GRABADO el 16-08-2025

¿Qué significa que EE.UU. declare terrorista a Maduro? RADAR24 CLIPS

Primero, EstadosUnidos duplicó la recompensa por información que conduzca al arresto del presidentevenezolano Nicolás Maduro, pasando de US25 millones a US50 millones. Luego anunció la incautación de US700 millones en bienes vinculados con el mandatario. Según el abogadopenalista Andy Carrión, el siguiente paso de Washington será una estrategia de asfixiaeconómica contra el chavismo, que consistirá en imponer sanciones a aquellos países que aún mantienen relaciones económicas, financieras o comerciales con Venezuela. Además, Carrión explicó que el cambio de tipificación de organizacióncriminal o narcotraficante a grupoterrorista permitirá a EstadosUnidos desplegar todas sus fuerzas policiales, militares y diplomáticas, no sólo para detener a Maduro, sino también para desarticular por completo su estructura de poder.



Las CLAVES para entender la CONFISCACIÓN de bienes a MADURO



recompensa por Nicolás Maduro, EE.UU.

contra Maduro, plan de asfixia económica Venezuela

sanciones a Venezuela,

incautación bienes Maduro

Nicolás Maduro grupo terrorista

captura de Maduro

sanciones internacionales Venezuela

gobierno de EE.UU. contra chavismo

50 millones recompensa Maduro

recompensa récord Nicolás Maduro

bienes incautados Venezuela

presión internacional contra Maduro

diplomacia EE.UU. Venezuela

sanciones económicas contra aliados de Maduro

Venezuela crisis política

política exterior de EE.UU.

estrategia contra el chavismo

recompensa histórica Maduro

sanciones globales Venezuela

¿Quieres entender el mundo sin ruido?

Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.



GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.



Síguenos en nuestras redes sociales:



Web oficial: https://gestion.pe/mundo/

LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0

X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9

TikTok: http://bit.ly/4evB6TO

Desde Diario Gestión

¿Qué significa que EE.UU. declare terrorista a Maduro? RADAR24 CLIPS.

Noticias del 16 de agosto: TRUMP apuesta por la PAZ y ZELENSKY pide reunión TRIPARTITA Noticiero.

Resumen de la REUNIÓN entre TRUMP y PUTIN en Alaska Gestión.

Así fue la reacción de Putin al ver un B-2 en Alaska Gestión.

Noticias del 15 de agosto: PUTIN PIDE CUMBRE EN MOSCÚ. TRUMP DESTACA AVANCES CON RUSIA Noticiero.

La REACCIÓN de PUTIN al ver el BOMBARDERO B-2 sobrevolando su cabeza Gestión.

EN VIVO: CUMBRE TRUMP-PUTIN EN ALASKA Alta tensión en reunión clave LOÚLTIMO.

ULTIMA HORA: DESANTIS ANUNCIA SEGUNDA CÁRCEL PARA DEPORTACIONES EN FLORIDA RADAR24.

Putin y Trump retoman el diálogo tras años de tensiones diplomáticas Gestión.

IMÁGENES del ENCUENTRO entre TRUMP y PUTIN antes de "NEGOCIAR PAZ" entre RUSIA y UCRANIA Gestión.

Noticias del 15 de agosto: TRUMP PROMETE NO NEGOCIAR POR UCRANIA ANTE RUSIA Noticiero.

Cientos rechazan cumbre de PUTIN y TRUMP en ALASKA y piden incluir a ZELENSKY Gestión.

Trump viaja a Alaska para negociar el fin de la guerra en Ucrania con Putin Gestión.

TRUMP ordena despliegue militar en el CARIBE para frenar a CÁRTELES de la droga Gestión.

Noticias del 14 de agosto: TRUMP NO CONFÍA AL 100 EN PUTIN Y LANZA ULTIMÁTUM Noticiero.

Además hoy día 17 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Gestión

Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.