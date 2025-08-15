ULTIMA HORA: DESANTIS ANUNCIA SEGUNDA CÁRCEL PARA DEPORTACIONES EN FLORIDA RADAR24
Florida anuncia la apertura de Deportation Depot, un nuevo centro de detención para migrantes en la antigua prisión de Baker, cerca de Jacksonville. Con capacidad para 1 300 personas, ampliable a 2 000, el objetivo del gobierno liderado por Ron DeSantis y alineado con la política migratoria de Trump es procesar y deportar rápidamente, no mantener detenidos indefinidamente. Construido en semanas por solo 6 millones de dólares, se espera que el costo sea reembolsado por el Gobierno federal. Esta medida responde a presiones legales y ambientales sobre el centro previo, Alligator Alcatraz, en los Everglades. Una acción que consolida la postura más dura de Florida frente a la inmigración.
DeportationDepot Florida Migración Deportaciones ENVIVO DeSantis AlligatorAlcatraz PolíticaMigratoria
02:38 Así será el nuevo centro de detención de migrantes
03:29 El gobernador de Florida señala que se adecuará un antiguo correccional para procesar detenidos y luego deportarlos
14:01 El terapeuta Manuel Saravia advirtió que los hijos de padres migrantes indocumentados en EE.UU viven en constante miedo y ansiedad
