DonaldTrump cambió su enfoque tras la cumbre con VladimirPutin en Alaska, asegurando que el objetivo no debe ser un simple alto el fuego, sino un acuerdo de paz duradero que incluya garantías de seguridad y un debate sobre los territorios ocupados en Ucrania. Desde Kiev, las reacciones fueron de rechazo, con parlamentarios que acusaron a Trump de favorecer a Moscú, mientras los combates en el este del país continuaron sin tregua.



El presidente ucraniano, VolodimirZelensky, respaldó la propuesta de una cumbre trilateral con Trump y Putin, y confirmó que viajará a Washington el 18 de agosto para cerrar detalles del encuentro. Zelensky subrayó que Europa debe estar presente en cada fase y pidió sanciones más duras contra Rusia en caso de rechazo al plan.



En Anchorage, Putin rindió homenaje a once soviéticos caídos en la Segunda Guerra Mundial, depositando flores en un cementerio local. El gesto fue difundido en medios rusos como símbolo de los lazos históricos con Estados Unidos, pese a la tensión actual.



Mientras tanto, Portugal registró su primera víctima mortal por los incendios forestales: el exalcalde Carlos Dâmaso, quien falleció combatiendo el fuego en Guarda. La ola de calor también afecta a España, con más de 157.000 hectáreas arrasadas en lo que va del año y alertas rojas por temperaturas superiores a los 40 grados.



La ONU denunció que al menos 1.760 palestinos han muerto en Gaza desde mayo, la mayoría abatidos por disparos del ejército israelí mientras esperaban recibir ayudahumanitaria. El conflicto ya supera los 61.000 muertos palestinos, mientras que Israel mantiene su ofensiva contra Hamas pese a la presión internacional.



