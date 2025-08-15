La REACCIÓN de PUTIN al ver el BOMBARDERO B-2 sobrevolando su cabeza Gestión
Durante su llegada a Alaska para reunirse con Donald Trump, el presidente ruso Vladimir Putin vivió un momento inesperado: un bombardero B2 Spirit sobrevoló justo sobre su cabeza acompañado por cazas F35, en lo que fue interpretado como un mensaje claro de poderío militar por parte de Estados Unidos. La reacción de Putin no pasó desapercibida: giró la cabeza, levantó la mirada y su gesto quedó captado por decenas de cámaras. ¿Fue una provocación calculada por Trump?
Putin B2 Trump reacción cumbre Alaska poderíoMilitar geopolítica aviónDeGuerra
