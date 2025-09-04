PASÓ EN EL PERÚ: Trujillanos gritan corrupto a César Acuña en visita de ministro de Boluarte
PASÓ EN EL PERÚ Noticiero desde regiones - 04 setiembre 2025
PUNO: Fiscal de la Nación enfrenta críticas, población reclama justicia
LA LIBERTAD: Trujillanos gritan corrupto a César Acuña en visita de ministro de Dina Boluarte
CUSCO: Jubilados piden que las universidades privadas paguen impuestos para subir sueldos de docentes cesantes
AYACUCHO: Docentes de la Unsch inician paro nacional de 48 horas
JUNÍN: Docente de universidad de Huancayo crea reactor para convertir botellas de plástico en combustible
AREQUIPA: Dueños de locales protestan tras quema de local de neumáticos por extorsionadores
LORETO: Sindicato exige cambio en puesto de salud
LAMBAYEQUE: Fieles siguen firmando libro de mensajes para el papa León XIV
Programa de la Red de Medios Regionales del Perú
¡Accede a contenido exclusivo y beneficios especiales!
Únete a Buhocomunidad aquí https://elbuho.pe/comunidad/
Nuestra web: www.elbuho.pe
Síguenos en nuestras redes sociales:
Facebook: ElBuho.pe
Instagram: elbuho.pe
Twitter/X: elbuhope
TikTok: elbuho.pe
noticiasperu ultimasnoticias peru fyp loultimo peru congreso NoticiasHoy Noticiashoyperu loultimonoticiasperu
Desde El Búho pe
"TENÍA MUCHA ANSIEDAD" Estas serían las razones detrás de la repentina muerte de Jaime Chincha.
¡AL DESCUBIERTO! Hackean a PNP y se descubre como espían a los que rechazan al Gobierno de Dina.
Nueva explosión en Trujillo desata ira contra Acuña Pico a Pico con Mabel Cáceres.
Cusco: Se rompe el monopolio de Consettur en Machu Picchu y arranca plan de contingencia.
La Libertad: Otro bombazo pone contra las cuerdas a Acuña, Dina y la PNP PASÓ EN EL PERÚ.
Junín: Colegio de Abogados demanda de institucionalidad de ley de prescripción de delitos de lesa.
Docente de universidad de Huancayo crea reactor para convertir botellas de plástico en combustible.
PASÓ EN EL PERÚ Denuncian institucionalidad de ley de prescripción de delitos de lesa humanidad.
UNA BURLA Ni los congresistas aprueban el último presupuesto de Dina Boluarte: puro derroche.
La Libertad: Trujillanos gritan corrupto a César Acuña en visita de ministro de Dina Boluarte PA.
Puno: Fiscal de la Nación enfrenta críticas, población reclama justicia PASÓ EN EL PERÚ.
LES DAN CON PALO Nuevo atentado en Trujillo: culpan al Gobierno por la violencia descontrolada.
¡MARTÍN VIZCARRA LIBRE!, reanuda su campaña electoral Pico a Pico con Mabel Cáceres.
Ayacucho: Heladas provocan la muerte de más de 9 mil animales PASÓ EN EL PERÚ.
PASÓ EN EL PERÚ: Trujillanos gritan corrupto a César Acuña en visita de ministro de Boluarte.
Además hoy día 08 de Setiembre en el calendario del Perú.
El Búho pe
Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.