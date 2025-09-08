GRABADO el 08-09-2025

"TENÍA MUCHA ANSIEDAD" Estas serían las razones detrás de la repentina muerte de Jaime Chincha

Rosa María Palacios, colega y amiga de Jaime Chincha, confirmó que un infarto fue la causa de su sorpresivo deceso. Relató que el periodista padecía de hipertensión y estaba medicado, pero el estrés propio de la profesión y algunos problemas familiares lo habrían llevado a descuidar su salud, lo que aparentemente desencadenó el infarto ocurrido el domingo.



El fallecimiento de Chincha ha generado sentidas muestras de condolencias por parte de colegas, amigos, figuras políticas y ciudadanos en general, quienes reconocieron su larga trayectoria periodística.



El velatorio de Jaime Chincha se realiza en la iglesia Nuestra Señora de Fátima, en Miraflores. El acceso es restringido solo a familiares y amigos cercanos.



