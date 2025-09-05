GRABADO el 05-09-2025

UNA BURLA Ni los congresistas aprueban el último presupuesto de Dina Boluarte: puro derroche

LE DICEN NO A DINA Congresistas criticaron severamente el proyecto de presupuesto para el 2026, el último de la gestión de Dina Boluarte. Cuestionaron que el presupuesto del 2025 fue desperdiciado en obras inconclusas o en vehículos de lujo para altos mandos de la PNP, mientras no hubo equipamiento para suboficiales. También reprocharon que no se asignen mayores recursos a cultura o educación, pero sí se incremente el gasto en planillas del Estado. El premier intentó calmar al Legislativo asegurando que el gobierno culminará todos los proyectos en los plazos establecidos y que el mayor logro es mantener la estabilidad económica.



