Ayacucho: Heladas provocan la muerte de más de 9 mil animales PASÓ EN EL PERÚ

Las heladas registradas en los primeros meses de 2025 han causado la muerte de más de 9 mil animales en diferentes provincias de la región, informó la Dirección Regional de Agricultura de Ayacucho (DRA). Las zonas más afectadas son Cangallo, Paucar del Sara Sara, Parinacochas, Huancasancos, Sucre y Lucanas, donde la población depende de la actividad pecuaria.

El director de Información y Estadística de la DRA, William Torres, señaló que el descenso de la temperatura ha golpeado con fuerza la ganadería. El frío está diezmando la producción de nuestros animales, particularmente en el caso de alpacas en Paucar del Sara Sara, Parinacochas, parte de Sucre y Fajardo, explicó. Entre las especies afectadas se encuentran alpacas, ovinos, vacunos, aves, cuyes, porcinos y caprinos.

El reporte oficial precisa que las pérdidas alcanzan 1,096 alpacas, 1,679 ovinos, 721 vacunos, 1,254 aves, 3,186 cuyes, 384 porcinos y 334 caprinos. Pese a la entrega de kits veterinarios mediante el programa presupuestal 0068, los recursos se agotaron. Tenemos un presupuesto de 148 mil soles, pero prácticamente estamos en cero. Hemos presentado un plan de contingencia que requiere alrededor de un millón de soles para apoyar a los productores, indicó Torres.

El funcionario advirtió que no existe un seguro pecuario que respalde a los criadores afectados y remarcó la falta de coordinación entre instituciones. No se han construido cobertizos que podrían disminuir la mortalidad del ganado. Los municipios tampoco están priorizando el tema pecuario, afirmó. Finalmente, instó a las autoridades a trabajar de manera conjunta. El esfuerzo no debe recaer solo en la Dirección Regional de Agricultura. Si seguimos de manera aislada, no lograremos resultados sostenibles, concluyó.



