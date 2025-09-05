GRABADO el 05-09-2025

PASÓ EN EL PERÚ Denuncian institucionalidad de ley de prescripción de delitos de lesa humanidad

PASÓ EN EL PERÚ Noticiero desde regiones - 05 setiembre 2025

JUNÍN: Colegio de Abogados demanda de institucionalidad de ley de prescripción de delitos de lesa humanidad
LA LIBERTAD: Otro bombazo pone contra las cuerdas a Acuña, Dina y la PNP
CUSCO: Se rompe el monopolio de Consettur en Machu Picchu y arranca plan de contingencia para reemplazar buses
AYACUCHO: Ministro de Trabajo alerta que miles de jóvenes terminan en mototaxis por elegir mal su carrera
AREQUIPA: Gerencia general del GRA expone una alta rotación con 5 gerentes en menos de 3 años

Programa de la Red de Medios Regionales del Perú

Desde El Búho pe

Además hoy día 09 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Día Mundial del Vehículo Eléctrico

Día Mundial del Vehículo Eléctrico

Semana de la Cocina Peruana

Semana de la Cocina Peruana

Festividad de la Virgen de la Purísima Concepción en Túcume (Lambayeque)

Festividad de la Virgen de la Purísima Concepción en Túcume (Lambayeque)

Día Internacional para Proteger la Educación de Ataques

Día Internacional para Proteger la Educación de Ataques

Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay

Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay

